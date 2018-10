Jaroslav Špulák, Právo

Již vydaným singlům z ní to ale nešlo tak hladce jako některým písním z předcházejícího počinu. Uspěly spíše v alternativních žebříčcích, což je dáno tím, že Twenty One Pilots definují svůj upřímný zvuk. A ten není vyloženě mainstreamový. Tyler Joseph a Josh Dun mají v hudbě jasnou představu, za kterou jdou a prohlubují ji.

Trench je album poutavé především pro svou různorodost. Morph je taneční písnička do klubů, The Hype má chytlavý popový refrén, Chlorine je více než pět minut dlouhá skladba, jež se ve své druhé části promění v až psychedelickou koláž, Cut My Lip je experiment směřující k reggae, Pet Cheetah je dynamická a postavená na zvukomalebnosti, Legend zdobí bezstarostnost i dávka radosti, a nechybí ani elektronické plochy a vliv hip-hopu, tedy žánry, které americkou kapelu inspirují.

Obal alba Trench.

FOTO: Warner Music

Album Trench má příběh. Jde v něm o souboj dvou skupin lidí ve smyšleném městě. První tři zveřejněné videoklipy k písním z desky, které natočil Andrew Donot, se pak spojují do jednoho děje. Tato trilogie v sobě nese i odkazy na starší klipy a písně kapely.

Byť to není album přitažlivé na první poslech, má v sobě mnoho zajímavých hudebních nápadů stejně jako pasáží, jež stojí za to kvůli zvukové atmosféře, muzikantskému nápadu nebo promyšlené produkci registrovat jako osobité. Posluchač nikdy neví, co přijde, v jakém duchu se bude kolekce dále ubírat a jak vlastně dopadne jako celek. To je její obrovský klad.

Pozitivní také je, že dvojice neusnula na vavřínech a dál kráčí svou cestou, která rozhodně není podbízivá, a tím pádem ani jednoduchá.

Twenty One Pilots: Trench Warner Music, 56:04

Hodnocení: 85 %