Stanislav Dvořák, Novinky

Držitelka ceny Grammy Kimbra vydá 26. října nové EP Songs From Primal Heart, Reimagined. Jde o akustické verze čtyř písní z jejího posledního alba Primal Heart.

V Praze tak Kimbra vystoupí jen s kytarou, kontrabasem a klavírem na intimně pojatém koncertě klubového typu.

„Vždycky jsem toužila udělat kolekci akustických písní, kde bych vynechala beaty a skladby ořezala. Myslím, že posluchači najdou intimitu v tom, co dělám, když to podám více minimalisticky,” uvedla.

„Ačkoliv se mi použití technologie a produkce líbí, miluju jednoduchost... Jen hlas a kytaru. Primal Heart (které je o návratu k esenci nebo jádru naší lidskosti) se zdálo být skvělým albem, které je možné tímto způsobem prozkoumat.”

Kimbra se proslavila kolem roku 2011, když prorazila s poměrně osobitým pojetím popu, R&B, jazzu a rocku. Za své vzory považuje třeba Prince a Björk. Debutové album zaznamenalo velký úspěch a také úctu kritiky, nejznámější byly singly Settle Down a Cameo Lover. Také písnička Somebody That I Used To Know, kterou natočila se zpěvákem, jenž si říká Gotye, se stala velkým hitem v roce 2012 a nakonec dvojici vynesla i Grammy.

Druhé řadové album The Golden Echo vydala Kimbra v roce 2014 a opět sklidila dobré recenze. Poslední deskou je novinka Primal Heart z roku 2018.