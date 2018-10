Věra Míšková, Právo

Jo Nesbo: Doktor Proktor a vana času





Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomocí svého vynálezu, vany času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě s padouchem. V minulosti však uvízne. Podaří se Líze a Bulíkovi doktora zachránit, aniž by narušili běh dějin?

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času, Norsko/Německo 2015, rodinná komedie, 95 min. režie: Arild Fröhlich, hrají: Emily Glaisterová, Eilif Hellum Noraker, Gard B. Eidsvold a další.

Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce





Život v městečku Solby je tichý a poklidný až do dne, kdy Mitcho a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty Solby a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na cestu s cílem ho zachránit. Během cesty odhalí něco, co lidem přinese v budoucnu mnoho radosti – obrovskou hrušku.

Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce, Dánsko 2017, animovaný, 87 min., Amalie Næsby Fick, Jørgen Lerdam, Philip Einstein Lipski

Krotká





Ruské ženě v zapadlé vesničce se vrátí balíček, jejž poslala svému uvězněnému manželovi. Vystrašená se vydává na pitoreskní cestu do vězení, které je pro mnohé spíš nedobytnou pevností. Čeká ji byrokratická absurdita, věrolomné charaktery ze společenské spodiny, ústrky, násilí i poznání, že žalář nekončí zdmi a ostnatými dráty.

Krotká, Francie/ Nizozemsko/ Německo/ Lotyšsko/ Rusko/ Ukrajina, 2017, 143 min., režie: Sergej Loznica, hrají: Vasilina Makovceva, Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã a další.