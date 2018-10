Věra Míšková, Právo

Základ rodiny tvoří maminka Věra v podání Zlaty Adamovské a její tři dcery, které hrají Tereza Kostková, Veronika Kubařová a Jenovéfa Boková. A je to maminka, kdo zatouží, aby všechny společně splnily tátovo poslední přání – zaběhnout maratón.

Energická Věra v tom nevidí problém. Prostě si trasu rozdělí a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce...

„Běhat v letošním parném létě nebylo vůbec nic lehkého, trénovala jsem doma v Dejvicích i u nás na chalupě vždycky jen brzo ráno, než to začalo pálit,“ vzpomíná Zlata Adamovská. „Natáčení si ovšem denní dobu ani počasí nevybírá, několik dnů se točily tréninky, pak maratón, běhaly jsme zkrátka hodně a bylo to opravdu náročné. Vždycky, když se objevila občerstvovací stanice, které na běžeckých závodech naštěstí bývají, člověk rád rychle sáhl po skleničce vody. A myslím, že kdyby se spočítalo, kolik jsme toho za celé natáčení uběhly, možná by to na ten maratón vydalo.“

Zlata Adamovská jako maminka tří dcer.

FOTO: CinemArt

Nad otázkou, co se jí líbilo na scénáři natolik, že podstoupila tak náročnou přípravu i natáčení, nemusí dlouho přemýšlet: „Je to milá komedie a Martin Horský mi do ní napsal pěknou rodinu. Mám hezké a talentované dcery, a i když ne všechno končí úplným happy endem, film jako celek je pozitivní.“

Na scénu přichází ke čtveřici žen Ondřej Vetchý, Martin Hofman a několik dětí, z dálky, která natáčení neruší, je sleduje Vladimír Polívka neboli trenér Vojta, který o svém vztahu k běhání říká, že určitě není tak profesionální, jak ho má jeho postava.

„Ale sportuji celý život a běh k tomu samozřejmě patří. Nicméně ten příběh je hlavně o lidech a je to příběh opravdu originální. Moc se mi líbilo, že začíná naprostou beznadějí, protože žádná z těch čtyř nikdy nic takového nedělala, a pak se to postupně mění.

I Vojta nejdřív vypadá jako ohromně vysportovaný sebevědomý kluk, který přiběhne ve značkovém oblečení na první trénink a jako úplný blbec na ně hned spustí, kolik mají udělat kliků… Až později se z něj vyvine člověk, který má také svá trápení a vůbec není tak jednoduchý, jak se zprvu zdá.“

Ondřej Vetchý tvoří pár s Terezou Kostkovou.

FOTO: CinemArt

Komedie bez přívlastků



Režisér velí stop! a protože je to sice zkušený scenárista (mj. Láska je láska, Bezva ženská na krku), ale na režisérském postu nováček, ptám se v následující krátké pauze, co ho přivedlo k tomu, aby si scénář sám natočil.

„Jednak už mě moc nebavilo jen sedět doma u počítače a psát, chtěl jsem jít mezi lidi, jednak jsem se chtěl pracovně posunout dál. A když mi dal producent Tomáš Hoffman důvěru a příležitost, snažím se dělat všechno pro to, aby se to povedlo. Myslím, že hodně pomůže skvělá herecká sestava, že posune scénář ještě výš.“

Na otázku, jak ho napadlo poslat své hrdinky na běžeckou dráhu, odpovídá, že ženy jsou přece v životě pořád v běhu. „Chodí do práce, vyzvedávají děti, starají se o chod celé domácnosti, mají toho strašně moc. A snad i proto, že sám sportuji hodně, jsem jim k tomu životnímu přidal ještě běh reálný, snahu uběhnout maratón.

Ale ono je vlastně jedno, co člověk dělá, myslím, že je důležité, aby byli lidé spokojeni s tím, co prožívají, a to chci i pro naše hrdiny. Aby přišli ke štěstí a aby to potěšilo a udělalo radost i divákům v kině. K životu samozřejmě patří smích i slzy, ale my se to snažíme dělat tak, aby humor nakonec zvítězil.“



Za to ho chválí producent Tomáš Hoffman, který má za sebou už pěknou řádku úspěšných komedií od Účastníků zájezdu přes Ženy v pokušení a Muže v naději k Bezva ženské na krku, kterou sám režíroval.



„Martin ten scénář napsal tak krásně a měl film tak srovnaný v hlavě, že by byla škoda, aby ho nenatočil, protože to je nejlepší scénář, jaký jsem četl od Žen v pokušení. Proto tam máme i tak výtečné herce – já jsem je nepřemlouval, šli za scénářem, protože jsou také rádi, když mohou hrát v něčem, co je sranda a zároveň to i dává smysl.



Proto jsem mu také tu příležitost dal – ostatně stejně jako sám sobě u Bezva ženské na krku,“ dodává se smíchem a ještě vysvětluje, v čem jsou Ženy v běhu výjimečné: „Podařilo se to, co umí Jiří Vejdělek – skloubit vyloženě komické a humorné situace se situacemi, které mají obecnější vyznění a dotýkají se obecných témat, jako je láska, porozumění, naděje, vztahy v rodině. Je to plnokrevná komedie bez přívlastků, která neurazí náročnějšího diváka a potěší kohokoliv.“