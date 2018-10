Novinky

„Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného, překvapivého štěstí,“ říkají členové kapely Mig 21 k volbě letošní vlajkové lodi celého turné. V září kapela také natočila videoklip, režie se ujal David Ondříček.

„Byl jsem moc rád, že mě Mig 21 oslovil. Jejich hudba je hravá a inspirativní. Nedávno jsem viděl jejich live a neskutečně jim to šlape,“ říká režisér David Ondříček.

„S Jirkou Macháčkem se známe od filmu Samotáři a spolupráce s ním je pro mne radost. Písnička Hurá! v sobě mísí humor a emoce, a to je to, co miluju. Když jsem si ji pouštěl, tak jsem ji bral jako poctu někomu, koho jsme měli rádi a kdo tady s námi už není. Z toho jsem vycházel u scénáře. Realizace byla dobrodružná, velice punková a po domácku. Dost nás to bavilo. Prostě Hurá! natáčení. Za kamerou stál Richard Řeřicha, s kterým jsem natočil tři filmy a množství klipů a reklam,“ dodává David Ondříček.

Až do počátku prosince odehraje kapela koncerty ve třinácti dalších českých a moravských městech včetně Prahy (tři koncerty), Brna a Ostravy (po dvou koncertech), podzimní šňůru zakončí 1. prosince koncert v plzeňském klubu DEPO. Druhá část tour pak proběhne na jaře roku 2019.