Stanislav Dvořák, Novinky

Elton John je nepochybně jeden z nejlepších popových a R&B hitmakerů v dějinách. Proslavil se skladbami jako Your Song, Tiny Dancer, Candle in the Wind, Saturday Night’s Alright for Fighting, Rocket Man, Sacrifice či Daniel.

Taron Egerton hraje ve filmu Eltona Johna a Jamie Bell spoluautora hitů Bernieho Taupina. Poprvé se setkali v roce 1967, když oba odpověděli na inzerát z magazínu New Musical Express, který hledal nové talenty. Ačkoli nikoho z nich tehdy nepřijali, mladíci zjistili, že by se jim dobře spolupracovalo. Elton tehdy obdivoval jeho básničky.

Po půl století kariéry, v lednu 2018, Elton John oznámil, že skončí s ježděním na turné. Nadcházející turné, při němž příští rok zavítá i do Prahy, je patrně poslední.

Taron Egerton hraje Eltona Johna.

FOTO: Marv Films

Elton John

FOTO: Universal

„Už nebudu cestovat,” řekl serveru Rolling Stone. „Moje priority se změnily. Mám malé děti,” dodal. Nabídne ale ještě jednu velkou celosvětovou šňůru, která může trvat i tři roky. Nazval ji Farewell Yellow Brick Road a 7. května 2019 zazpívá v Praze.

Elton John popřel, že jde o fintu, jak zvýšit prodeje lístků. Mnozí totiž ohlašovali poslední turné a po několika letech se vrátili. On se ale prý opravdu cítí starý a unavený, chce být víc doma. V Praze měl Elton koncert už v roce 1984 v Paláci kultury a mnohokrát se vrátil.

Snímek Rocketman půjde do kin 30. května 2019. Podobný film o skupině Queen jde do kin už 1. listopadu 2018.