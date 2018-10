Jaroslav Špulák, Právo

Cher: Dancing Queen





FOTO: Warner Music

Americká zpěvačka a herečka Cher vydala album s písněmi švédské skupiny ABBA. Říká, že ji provázely celý její umělecký život. Navíc si před časem zahrála ve filmu Mamma Mia! Here We Go Again, ve kterém byly písně švédské popové legendy použity.

Rod Stewart: Blood Red Roses





FOTO: Republic

Rod Stewart spolupracoval na produkci alba s Kevinem Savigarem. Tvrdí o něm, že je natočil pro pár přátel a má tomu odpovídající intimitu. Svůj charakteristický hlas ale ani na okamžik nezastřel.

Alkehol: Sudová přitažlivost





FOTO: Warner Music

Sedmnácté album skupiny Alkehol je složeno z dvanácti novinek a jako bonus je připojena píseň Rockeři, která vznikla k loňskému 25. výročí skupiny. Zpívají v ní také Petr Janda a Josef Vojtek. Písně jsou jako vždy klasického alkeholického ražení.

Pekař: Výpověď





FOTO: Warner Music

Základem druhého alba kutnohorského písničkáře Pekaře jsou singly Vrcholky a pády, Dvě duše a Ještěže tě. Zbývající materiál vznikal postupně během roku a konečnou podobu dostalo album v kutnohorském studiu Le Grill Records producenta Petra Lebedy.

Led Zeppelin : The Song Remains The Same





FOTO: Warner Music

Led Zeppelin v červenci 1973 odehráli v newyorské Madison Square Garden sérii živých vystoupení, kterou zachytili v koncertním filmu The Song Remains The Same. Soundtrack k snímku vyšel původně v roce 1976 v produkci Jimmyho Page. Nyní vychází v reedici.