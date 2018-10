Stanislav Dvořák, Novinky

První část natáčení, které se odehrávalo například na volejbalových hřištích v Ládví nebo v Čelákovicích, v těchto dnech končí. Dotáčet se bude na jaře 2019.

„Nejedná se vyloženě o sportovní film. Je to prostě příběh dvou holek, které chodí do takovéhle práce. Romantická komedie o tom, že člověk dělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance,“ uvedl Kolečko.

Z filmu Přes prsty

FOTO: Cinemart

Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beachvolejbalu skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší, svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť když se jim podařilo kvalifikovat se na mistrovství Evropy… Všechno ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí Jíra (Jiří Langmajer).

Jiří Langmajer

FOTO: Cinemart

„Společná práce nás dvou, tedy režiséra a jeho herce, na filmu Přes prsty je jen logickým vyústěním naší dosavadní velmi úspěšné spolupráce jako herce a jeho autora. Je to už rok a půl, co jsme s režisérem Vláďou Skorkou pod bedlivým dozorem producenta Dana Strejce začali točit veleúspěšnou Lajnu, kde pro mě Petr napsal (v tuto chvíli už legendární) postavu hokejového trenéra Luboše Hrouzka. Tím odstartoval naši intenzivní spolupráci a zároveň křehké kamarádství. Další krásná role v seriálu s nezaměnitelným Kolečkovským humorem mi přistála na stole na jaře. Pod názvem Hrobníci jsme ji ve stejném týmu jako Lajnu natočili v Trnavě s milými slovenskými kolegy. A do třetice všeho dobrého celovečerák Přes prsty. Další z mnoha skvělých scénářů z plodného pera Petra Kolečka,“ pochvaluje si Jiří Langmajer.

Režisér Petr Kolečko

FOTO: Cinemart

Roli mu napsal na tělo. „Role Rudolfa Jíry je vlastně představa Petra, jak by se on mohl (nebo chtěl) chovat obklopen ženami, až mu bude přes padesát. Další vtipně sarkasticky napsaná role pro chlápka v mém věku, kde mohu zúročit svoje bohaté životní zkušenosti a především zkušenosti z naší předešlé práce,“ dodal Langmajer.

„Jsem neskonale šťasten, že si mě ´mlaďoši´ vybrali jako svého herce a že jsme se spolu naučili pracovat. Snad je nezklamu a do budoucna společně v týmu Kolečko–Skorka–Strejc–Langmajer vytvoříme ještě pár filmů a seriálů s humorem, který je Petrovi vlastní a který jsme i my ostatní vzali za svůj,“ dodal Langmajer.