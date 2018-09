Eva Vejdělková, Právo

Ničemu se zatím nevyrovná ani poprask, jaký působí každá série této fantasy ságy inspirované středověkem po celém světě. A tak není divu, že už od loňského roku fanoušci seriálu mimořádně netrpělivě vyhlížejí i závěrečnou osmou řadu. Na tu si však musí počkat o něco déle, než předpokládali.

Původně se měl seriál objevit na obrazovce už letos, poté zprávy odkazovaly na počátek roku 2019 a zhruba před dvěma měsíci oznámil šéf programu HBO Casey Bloys, že osmá řada se začne vysílat v polovině příštího roku, ještě před začátkem léta. Koncem srpna pak způsobila HBO mezi diváky natěšený rozruch, když zveřejnila teaser s novinkami na příští rok. Mezi oblíbenými seriály jako Temný případ se v něm skutečně objevila i ukázka z osmé řady Hry o trůny potvrzující, že se v roce 2019 fanoušci dočkají, i kdyby televize termín vysílání opět o nějaký ten měsíc posunula.

Výpravná televizní fantasy sága vychází z literárního bestselleru Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina, který se podílel i na scénářích. Jeho středověkem inspirovaný svět obývají kromě lidí také draci a nadpřirozené bytosti. Košatý příběh s mnoha postavami a dějovými liniemi líčí soupeření několika rodů o Železný trůn ve fiktivním Západozemí, ale hrdinové čelí i hrozbám zvenčí. K těm největším patří Bílí chodci, prakticky nesmrtelná stvoření žijící za Zdí.

Od premiéry první řady v roce 2011 se Hra o trůny velmi rychle stala kultovním titulem, a když pak na konci páté série zemřela jedna z hlavních postav, Jon Sníh, způsobilo to mezi diváky obrovské pozdvižení. Nicméně na počátku šesté řady se Jon znovu objevil – a dodnes není jasné, jestli jeho smrt a zázračné oživení byla jen předem promyšlená sofistikovaná hra tvůrců s publikem, nebo jestli si fanoušci návrat svého oblíbence prostě vynutili.

Stopáž celovečerních filmů

Pokud jde o vrcholné rozuzlení složitě budovaného příběhu, HBO samozřejmě úzkostlivě hlídá jakékoli informace, a tak web Hollywood Reporter poznamenává, že právě George R. R. Martin je v tuto chvíli asi jediným člověkem, který ví, jak sága skončí.

Podle herečky Emilie Clarkeové, představitelky „královny draků“ Daenerys, se však zřejmě točí dokonce několik verzí samotného finále a také spousta materiálu navíc, takže ani herci nevědí s jistotou, s čím televize příští rok přijde. Zatím se tedy určitě ví jen to, že osmá řada bude mít šest epizod, nicméně budou mít stopáž celovečerních filmů, takže by každá mohla trvat až dvě hodiny.

Jisté už je také, že HBO se chystá z popularity seriálu dál těžit a připravuje už několik spin off seriálů, tedy samostatných příběhů nějakým způsobem navazujících na svět Hry o trůny. Pravděpodobně se v tuto chvíli připravují celkem čtyři, přičemž více se ví o jediném z nich: prequelu, který se chce vrátit o osm tisíc let zpátky. Pracovně dostal název Dlouhá noc a měl by mimo jiné objasnit historii Bílých chodců.

Spekuluje se, že se objeví nejdřív rok po osmé řadě Hry o trůny, tedy asi v druhé polovině roku 2020.