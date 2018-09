Novinky

Velmi emotivní film Juraje Lehotského líčí smutný příběh mladé dívky. Nina je dvanáctiletá dívka, které se svět, jak ho doposud znala, otřásá v základech a začíná se rychle rozpadat. Ze vztahu jejích rodičů už zbyly pouze výčitky a nenávist. Máma a táta. Dosud byly tyhle dvě bytosti pro ni tou největší oporou a pevným společným bodem, teď jen Nina zoufale přihlíží jejich hádkám a vzájemným nadávkám. Oba prý chtějí to nejlepší právě pro ni, ale myslí hlavně na sebe a na své nové partnery. Zároveň se neštítí poštvat občas dceru proti sobě navzájem.

Rodiče se Ninu snaží jeden proti druhému poštvat.

FOTO: Bontonfilm

Stejně jako ostatní děti, které se ocitly v podobné situaci, Nina svým rodičům vůbec nerozumí, cítí se opuštěná, zrazená a najednou není nic, čemu by mohla věřit. Jedinou jistotou jejího života zůstalo závodní plavání. Ticho pod hladinou nabízí chvíle klidu a vysvobození a únik od všech problémů. Když se pak ukáže, že se pravděpodobně nebude moci zúčastnit plaveckých závodů, rozhodne se Nina k nečekanému radikálnímu kroku...

Nina je nadějnou plavkyní, v životě to ale nemá jednoduché...

FOTO: Bontonfilm

V hlavních rolích se představí Robert Roth, který zejména na Slovensku posbíral celou řadu divadelních cen, Petra Fornayová a čtrnáctiletá Bibiana Nováková.

Syrovost a opravdovost dodává filmu představitelka Niny Bibiana Nováková. „Našli jsme ji díky castingu a hned jsme poznali, že má cit pro herectví a působí pravdivě. Dokáže být jemná a zvládá i vypjaté drsné situace. Celý film na ní nakonec hodně stojí,“ vzpomíná režisér Juraj Lehotský. „Až zpětně jsme se dozvěděli, že Bibianini rodiče se také rozvedli.“

„Nechtěli jsme kriminalizovat rozvod jako takový. Většinou se na něj díváme očima dospělých a my jsme ho chtěli ukázat z pohledu dítěte, pochopit jeho pocity, vplout do života někoho, komu se hroutí bezpečný přístav. Chtěli jsme ukázat, jak moc je pro děti rodina důležitá a také jak to může dopadnout, když se nám dospělým vymknou věci kontrole,“ říká k filmu Juraj Lehotský.

Zatímco na Slovensku si Nina odbyla svou premiéru už loni, do českých kin dorazí depresivní drama 11. října 2018.