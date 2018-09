Může se to stát komukoliv, vzkazují dvojčata z kapely 20 Minutes a představují nový klip

Sestry Simona a Denisa Katzerovy vydávají po roce druhý singl s klipem k písni Remember Me. Na singlu pracovaly s producenty Jiřím Burianem a Mikolášem Růžičkou, kteří stojí za projektem Republic Of Two.