Stanislav Dvořák, Novinky

Americká hvězda k nám přijíždí poprvé, i když se přes půl století pohybuje v oblasti soulu, jazzu a blues. Začínala v gospelovém sboru, který doprovázel Elvise Presleyho, a jejím prvním hitem se stala píseň Don’t Make Me Over, kterou napsali Burt Bacharach and Hal David. Ke známým patří také Walk on By a Heartbreaker, která pochází z autorské dílny skupiny Bee Gees, nebo I Say a Little Prayer. Hit That’s What Friends Are For (Keep Smiling) zpívala společně s Eltonem Johnem, Steviem Wonderem a Gladys Knightovou.

Spolupracovala také s Michaelem Jacksonem, Bruce Springsteenem, Lionelem Richiem, Tinou Turner, Plácidem Domingem, Barrym Manilowem, B.B. Kingem, Lutherem Vandrossem, CeeLo Greenem a Jamiem Foxxem.

Aretha Franklinová

FOTO: Profimedia.cz

Právě hit I Say a Little Prayer, se kterým přišla už v roce 1966, později nazpívala i Aretha Franklinová a měla s ním obrovský úspěch. V roce 1981 to pak obě zpěvačky zkusily společně v jednom televizním pořadu. V Česku se hrála také coververze pod názvem Proč mě nikdo nemá rád.

„Náš nebeský otec povolal jeden z nejlepších hlasů do svého nebeského sboru,” řekla zpěvačka po smrti své kolegyně. Vystupuje tu v rámci evropského turné, které se zastaví třeba v Curychu, Londýně a Hamburku. Doprovází ji skupina se synem Davidem Elliottem a vnučkou Cheyenne, folk-rockovým zpěvákem Jonem Allenem nebo slovenským hudebníkem Eugenem Botosem.