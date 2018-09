Eva Vejdělková, Právo

Na pohled vypadá jako dřív: stále kombinuje výpravné kostýmní melodrama s detektivkou v historických kulisách a pokouší se jej oživit pohlednou akcí. Jenže zatímco minule kamera dráždila hlavně automobilovými závody, tentokrát ještě přitvrdila a od první chvíle krouží kolem boxerského ringu.

Nakukuje už i do tančírny, kde zní módní swing, a publikum vtahuje rovnou do víru 30. let. Smetánka tu pije koňak a šňupe kokain, chudší se spokojí s obyčejnou pálenkou a leckdo díky černému obchodu s lihem rád ušetří na daních, od hospodského po senátora. Všichni se pak baví u boxu a mezi Čechy a Němci to začíná vřít.

Hned zkraje se přitom rozehraje drama inspirované dobovými událostmi, které rezonuje i se současností. Zatímco v ringu do sebe buší zástupce českých sokolů a konkurenčních německých turnerů, hospodský kolem rozlévá panáky a odstartuje tím případ podobný tomu z roku 2012, kdy jedovatý metanol přimíchaný v lihovinách zabil desítky lidí.

Tvůrci zatím drží laťku, kterou si nastavili minule, když si dali ve srovnání s první řadou víc záležet jak na výpravě a častějším využívání exteriérů, tak na tom, aby nabídli i atraktivně nasnímané situace a do salonní konverzace dostali i nějaký pohyb a akci.

Příště dokonce i nečekaně potěší, když se ukáže, že Eliška někde mezi druhou a třetí sérií ztratila své jasnozřivé schopnosti. Seriál se tedy konečně zbaví nápadu jak z jihoamerické telenovely a odhodí berličku, s jejíž pomocí scenárista napovídal divákům i policii, a tak se divák snad může začít těšit na šikovněji rozvíjenou detektivní zápletku.

Jenže aby se asi zas až tak moc neradoval z postupných změn k lepšímu, už na začátku je nucen polknout i nějaké nelogičnosti, jakých si užil dřív až dost. Udiví třeba náhlá proměna Ireny. Divoká dívka, která milovala rychlou jízdu a při závodech riskovala v autě život, najednou vyčítá bývalému závodníkovi, že se dal na box. Považte, on tím riskuje zranění!