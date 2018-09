Stanislav Dvořák, Novinky

Roy Moore byl obviněn, že se pokusil o sexuální styk se 14letou dívkou, když mu bylo přes třicet. Cohen známou kauzu využil ve svém seriálu. Při rozhovoru s politikem vystupoval jako izraelský protiteroristický expert a ukázal mu „detektor pedofilů“. Když ho přiblížil k jeho tělu, začal pípat. Cohen to poté ještě více rozmáznul, řekl, že přístroj bude určitě rozbitý a znovu ho použil. Opět začal pípat.

Moore žaluje Sachu Barona Cohena i televize Showtime a CBS, protože Cohen mu sdělil, že pracuje pro Yerushalayim TV, která ve skutečnosti neexistuje. Uvedl, že kdyby věděl, že jde o Cohena, nikdy by s rozhovorem nesouhlasil. Celý pořad Who is America? je založen na tom, že politici a celebrity v něm vystupující nesmějí vědět, že mluví s Cohenem. Jinak by ani nemohl vzniknout.

Roy Moore

FOTO: Jonathan Bachman, Reuters

„Toto falešné podvodné zobrazení a zesměšnění soudce Moora jako sexuálního delikventa v národní i mezinárodní televizi... vážně poškodilo jeho pověst, způsobilo panu Moorovi a jeho celé rodině vážný emoční stres a způsobilo a bude způsobovat žalující straně finanční ztráty,“ uvádí žaloba.

Sám komik a režisér žalobu nekomentuje a mluvčí televize Showtime řekl, že žádnou žalobu neobdrželi, takže nemají co komentovat.

Moore loni prohrál ve volbách i přes podporu prezidenta Donalda Trumpa. Z různých přečinů sexuálního charakteru ho postupně obvinilo 12 žen.