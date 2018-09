Stanislav Dvořák, Novinky

Po koncertech ve třinácti dalších českých a moravských městech, včetně Prahy, Brna a Ostravy, podzimní šňůru zakončí 1. prosince koncert v plzeňském klubu Depo.

Turné se jmenuje podle singlu Hurá!, ke kterému vznikne i videoklip. Jeho režie se ujme uznávaný filmový režisér David Ondříček.

„Je to riskantní volba, to si všichni včetně Davida samozřejmě uvědomujeme, ale nebylo tomu jinak ani před 17ti lety, když nám David točil klip k písni Snadné je žít,” uvedla skupina Mig 21.

„Kdo byl na vojně, ten dobře ví, že hurá je vojenskými řády nařízený pokřik, se kterým se jednotka vrhá do útoku na nepřítele, tedy jakási demonstrace kuráže. Ale my to vnímáme trochu jinak. Hurá je pro nás vyjádřením jakéhosi nečekaného, překvapivého štěstí,” vzkázala kapela.

Podrobnosti o turné na stránkách mig21.cz.