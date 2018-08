Stanislav Dvořák, Novinky

Podle zdroje magazínu Rolling Stone měl kytarista rakovinu plic.

Do Lynyrd Skynyrd přišel Ed King v roce 1972 a je spoluautorem zásadních desek Pronounced Leh-nerd Skin-nerd (1973), Second Helping (1974) a Nuthin Fancy (1975).

Už deska Leh-nerd Skin-nerd jasně demonstrovala sílu a kreativitu nové sestavy s hity Tuesday's Gone, Simple Man a hlavně s kultovní dlouhou skladbou Free Bird vybavenou bouřlivými kytarovými sóly na konci.

Second Helping bylo dokonalé album, kde vyšla mimo jiné i slavná jižanská hymna Sweet Home Alabama, kterou hrají rádia a televize dodnes. I zbytek alba byl prvotřídní - ať už balada The Ballad of Curtis Low nebo svižné rokenrolově chytlavé hity Workin for MCA a Call Me the Breeze. Po třetí desce King odešel s vysvětlením, že už je z kapely a turné vyčerpaný.

Ed King (vpravo) s Lynyrd Skynyrd v 70. letech

FOTO: Profimedia.cz

Kytarista si tím zřejmě zachránil život, protože velká část členů skupiny v roce 1977 zemřela při letecké havárii. K obnoveným Lynyrd Skynyrd se zase vrátil v roce 1987 a hrál až do roku 1996, kdy ho začalo trápit srdce a nemohl už s kapelou jezdit na turné. Později musel podstoupit transplantaci.

Ed King vstoupil v roce 2006 do Rokenrolové síně slávy společně se starými členy kapely, kteří přežili pád letadla.

„Ed byl náš bratr, skvělý autor písní a kytarista,“ řekl člen Lynyrd Skynyrd Gary Rossington.