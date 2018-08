Folkař Horký odpískal kandidaturu do Senátu. Založil kytarovou dílnu a chystá desku

Frontman kapely Kamelot Roman Horký (54) ještě nedávno pošilhával po politické kariéře, kdy hodlal kandidovat s podporou ODS do Senátu. Nakonec si to rozmyslel, a místo do politiky se vrhnul s novou chutí do muzikantské práce.