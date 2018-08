Stanislav Dvořák, Novinky

Alphonse Gabriel Capone, někdy zvaný také Scarface, byl potomek italských imigrantů, který se stal za prohibice králem amerických gangsterů a inspirací pro nespočet mafiánských knížek, filmů a seriálů. Ve výsledku tak poškodil image Italů v Americe na desítky let dopředu.

Capone pocházel z New Yorku, ale proslavil se v Chicagu, kam odešel nejdříve jako bodyguard a pomocník Johnnyho Torria, mocného mafiána, který také podnikal v nelegálním obchodě s alkoholem. Capone zbohatnul až po válce s konkurenčním gangem North Side, kdy Torrio odešel do penze poté, co ho téměř zavraždili, a předal mu vedení. Mladý Ital výrazně rozšířil nelegální obchody a byl přitom mimořádně brutální. Po určitou dobu ho chránil zkorumpovaný starosta William Hale Thompson a Capone se tvářil jako hodný podnikatel, který přispívá na charitu.

Jeho pád předznamenal Valentýnský masakr, kdy jeho gang zavraždil sedm lidí za bílého dne. Poté ho noviny nazvaly „veřejným nepřítelem číslo 1“, federální úřady ho zatkly a posléze obžalovaly za daňové úniky. Ve vězení se u něj projevil syfilis a počínající demence. Když ho po osmi letech propustili z vězení, už to byla troska. V roce 1947 zemřel.

Film Fonzo se zaměřuje právě na poslední dny bývalého zločineckého bosse, kdy už ho propustili z vězení, vzpomínal a v jeho zakalené polodementní mysli se mísila minulost se současností. Dalších rolí se ujali Linda Cardelliniová, Matt Dillon či Kyle MacLachlan.