Hudebníci i fanoušci na místě podepisovali petici za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech v České republice. Organizátorem akce byl zpěvák a kytarista skupiny Imodium Thom.

„Petiční archy aktivity Cirkusy bez zvířat nejsou k dispozici na internetu, ale pouze ve fyzické podobě. Podpisy, které jsme získali, pošleme poštou jejím organizátorům. Na svých internetových stránkách dělají také fotokampaň a do konce léta chtějí sesbírat deset tisíc podpisů. Zatím jich mají kolem sedmi tisíc,“ řekl Thom Novinkám.cz.

Kuba Ryba z kapely Rybičky 48 (vlevo) a zpěvák a kytarista skupiny Imodium Thom, též organizátor celé akce.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Představil se též kytarista Michal Skořepa.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

K rozhodnutí zorganizovat akci dospěl Thom poté, kdy se už nechtěl pouze zúčastňovat diskuzí o celé problematice na Facebooku.

„Řekl jsem si, že to nejlepší, co mohu udělat, je, že seženu také pár podpisů. Zavolal jsem tedy kamarádům z jiných kapel a pozval je na hudební setkání, na kterém se nakonec celkem sešlo kolem sto padesáti lidí, z nichž mnozí petici podepsali,“ vysvětlil.

Ženskou část hudební scény na akci zastupovaly (zleva) Žaneta Vargová, Jana Věnečková, Kateřina Marie Tichá a Eliška Buociková.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Kuba Ryba, zpěvák a baskytarista kapely Rybičky 48, řekl: „Rád jsem na Thomovu iniciativu kývl, protože jsem se už v minulosti na Facebooku k přítomnosti zvířat v cirkusech vyjadřoval. Nemám to rád. Myslím si, že v dnešní době není potřeba ukazovat dětem, jak se slon staví na zadní nebo jak tygr proskakuje hořící obručí. Své děti raději do přírody vezmu, anebo jim pustím nějaký dobrý dokumentární film o zvířatech. Přijde mi pitomé využívat zvířata k tomu, aby se lidé smáli proto, že dělají věci, které obvykle dělají lidé. V době mého dětství se nic takového neřešilo. Jsem rád, že teď už se to řeší.“

Eliška Buociková v klubu Coming Soon, kde se akce Chceme cirkusy bez zvířat konala.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Zpěvačka Kateřina Marie Tichá hrála na akci jako první. „Vystoupila jsem proto, že se mi odjakživa nelíbí, jak se se zvířaty v cirkusech zachází. Kvůli tomu do cirkusů už řadu let nechodím. Chodila bych ráda, kdyby v nich zvířata nevystupovala a nebyla,“ vysvětlila Novinkám.cz.