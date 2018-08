Stanislav Dvořák, Novinky

Úžasňákovi 2, to je návrat rodiny animovaných superhrdinů. Hlavní hvězdou je Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy normálního života. Pro všechny je to těžká změna a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady.

Tom Cruise šplhá v Kašmíru.

FOTO: Cinemart

Mission: Impossible - Fallout režiséra Christophera McQuarrieho je bláznivou sérií dvě a půl hodiny trvajících akčních scén, po choreografické a technické stránce lahůdkově zpracovaných. Přesto zůstává jen bezduchým spektáklem bez skutečně zajímavých postav. Slabomyslný scénář je kopií něčeho, co už bylo samo kopií - zase se ocitly jaderné zbraně v rukou šílence, zase hrozí konec světa a zase přijíždí neohrožený agent a osudová krasavice.

Třetí je americký muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Po deseti letech se vrací ke stejnému nápadu, který použil první díl, a snaží se z toho ještě něco vydolovat.