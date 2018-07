Svět fotografa Alexe Webba jako absurdní a barevná koláž

Americký fotograf Alex Webb, který vystavuje do 26. srpna v pražské Leica Gallery, vybral své barevné snímky osobně. Stal se tak tvůrcem, autorem i kurátorem v jedné osobě. Jeho cílem bylo předložit to nejlepší a nejzajímavější, co za téměř tři desítky let zaznamenal v barvě.