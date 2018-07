jaš, ČTK, Právo

Nohavica se ve Vesci představil v sobotu. Jeho koncert trval devadesát minut a byl postaven z jeho oblíbených písniček. Zpěvák se na festival vrátil podruhé, premiéru na něm měl v roce 2012.

Poprvé na Benátské! letos zazpívala Marie Rottrová. „Moc často na festivalech nejsem, ale mám to prostředí ráda. Zpívání pod širým nebem úplně zbožňuju, takže se moc těším," řekla ČTK před vystoupením.

Na jejím koncertu nakonec nezazněly avizované soulové duety s Petrem Němcem. Hudebník, který s Rottrovou vystupoval ve skupině Flamingo, se z rodinných důvodů omluvil. Vedle svých hitů jako Řeka lásky nebo Ten vůz už jel vzpomenula Rottrová na zemřelého Pavla Bobka a jejich duet S tím bláznem si nic nezačínej. Nechyběla ani skladba Markétka známá v podání polské zpěvačky Maryly Rodowiczové.

Nadšené publikum si vytleskalo dva přídavky, ve kterých se dočkalo písně Lásko, voníš deštěm z repertoáru Black Sabbath a skladby Kůń bílý.

Pořadatelé festivalu oznámili, že na něj dorazilo více než 40 tisíc diváků. Rekordní návštěvností začal prodloužený hudební víkend už ve čtvrtek takzvaným Večírkem pro nedočkavé. Přišlo na něj devět tisíc lidí. Zahrály na něm kapely Olympic, Jelen, Doctor P.P., Turbo a další.

V pátek pokračoval program sety zahraničních hvězd Bonnie Tylerové a Guano Apes, jimž zdatně sekundovaly kapely Divokej Bill, Tublatanka, Vypsaná fixa, Jasná páka, Eddie Stoilow a další. V sobotu si pak návštěvníci užili hvězd česko-slovenské populární hudby, mimo jiné Mira Žbirku, Anetu Langerovou, Mirai, Xindla X a další.

Petr Pečený, jeden z pořadatelů festivalu, řekl: „Letošní ročník jsme si opravdu užili a věřím, že návštěvníci s námi. Snažíme se dělat hudební i doprovodný program, jak nejlépe umíme, a věřím, že vzrůstající počet návštěvníků to jenom dokládá. Všichni si pochvalovali skvělou pohodou atmosféru, čistý areál a kvalitní služby. Každý rok se posouváme dopředu. Dnešním dnem pro nás začínají přípravy na ročník další.“

Zajímavý Novozélanďan

Tisíce diváků sledovaly v sobotu v podvečer vystoupení Karla Gotta na Sázavafestu ve Světlé nad Sázavou. Produkce devětasedmdesátiletého interpreta měla původně trvat přibližně hodinu, ale nakonec se o něco prodloužila. Podle organizátorů se vystoupení Gotta stalo skutečným vrcholem třídenního programu. Za pořadatele to řekla Andrea Zdarsová.

„Myslím si, že to byl velký zážitek pro všechny přítomné. Užívali si to jak návštěvníci, tak sám Karel Gott. Zájem lidí o jeho vystoupení byl opravdu obrovský,“ sdělila.

Karel Gott na Sázavafestu.

FOTO: ČTK

Držitel 42 ocenění Zlatý slavík a Český slavík zazpíval především nejpopulárnější písně. Návštěvníci tak mohli slyšet například Lady Karneval nebo Být stále mlád.

Gott měl původně na své vystoupení vyhrazeno šedesát minut. „Ale trochu se to prodloužilo. Nechali jsme mu volný prostor, záleželo jen na něm, jak dlouho bude jeho vystoupení trvat,“ uvedla Zdarsová.

O dobrou náladu na festivalu se v sobotu podvečer postaral zpěvák, skladatel a klavírista Jaroslav Uhlíř. Z pódia zaznělo několik známých filmových písní, mezi nimi například Severní vítr z komedie Vrchní, prchni či Není nutno z pohádky Tři veteráni.

Zpěvačka Ewa Farna zase přišla s programem, ve kterém byly mimo jiné písně Ticho, Všechno nebo nic, Měls mě vůbec rád či Boží mlýny melou. Úspěch měla i skladba Mám boky jako skříň, v originále All About That Bass americké zpěvačky Meghan Trainor.

Zástupcem světového poprocku byl na festivalu Novozélanďan Graham Candy, který se za vidinou úspěchu přestěhoval v roce 2013 do Berlína. Tam se ho ujal producent a dýdžej, který si říká Alle Farben a v květnu 2016 vydal debutové album Plan A. Velký úspěch mu přinesla skladba She Moves (Far Away), jež nemohla v playlistu na Sázavafestu chybět.

Organizátoři festivalu oznámili, že příští rok se bude konat od 25. do 27. července. Podle sdělení policie navštívilo akci ve čtvrtek 10 tisíc a v pátek 12 tisíc lidí.