Jaroslav Špulák, Právo

V těch dnech album nazvané Smigmator - GERSHWIN - Winehouse vyjde. Jeho emisi doprovodí koncerty v pražské Malostranské besedě 24., 25. a 26. září.

Mitch Winehouse byl loni hostem programu Sinatrology, který jste připravil. Kdy jste se dohodli na natočení alba?

Nápad vznikl na lodi na Vltavě v Praze. Společné koncerty v Lucerně jsme měli 3. prosince a druhý den měl Mitch narozeniny. Jeho management se nás zeptal, zda by bylo reálné pro něho vymyslet nějakou oslavu. Vzhledem k tomu, že své hudební mládí prožil v jazzových klubech i v angažmá na zaoceánských lodích, připadlo nám dobré vzít ho na výletní loď Jazz Boat. Ten den na ní zrovna vystupoval kamarád a úžasný jazzman Adam Tvrdý se skupinou. Vymysleli jsme, že Mitchovi necháme během večera přinést dort a vyzveme ho, aby si s kapelou něco zazpíval.

Vše jsme zrealizovali a on byl nadšený. Když jsme pak vypili lahev vína, řekl mi, že ho naše spolupráce baví, že mu vyhovuje souhra mé kapely s ním i můj rozhled v takzvaném velkém americkém zpěvníku, a že bylo by dobré, kdybychom spolu něco natočili. A rovnou jsme začali spřádat plány.

Měli jste hned jasno?

Ne, neměli. Nejdřív jsme se bavili o tom, že by to mohla být studiová live session, na kterou bychom pozvali i publikum a zpívali naše oblíbené písně. Nakonec jsme ale došli k tomu, že v roce 2018 uplyne sto dvacet let od narození George Gershwina, autora hudby, kterou jsme Mitch i já měli vždycky rádi, a že bychom tedy mohli nahrát desku s jeho písněmi. Pár minut nato jsme si řekli, že do toho jdeme, a domluvili se rovnou na termínech a místech natáčení.

Mitch Winehouse a Jan Smigmator při nahrávání alba.

FOTO: archív J. Smigmatora

Bavili jste se hned o tom, jaké skladby nahrajete?

Ano, i to jsme začali řešit. Mitch řekl jednu velmi podstatnou věc, sice že není jednoduché zpívat některé Gershwinovy slavné skladby jako duety, protože jde většinou o milostné písně, při nichž je třeba velmi dbát na obsah textů. Ty psal ve většině případů Gershwinův bratr Ira. Podotkl, že není vždy vhodné, aby je zpívali dva muži.

Začali jsme tedy pečlivě vybírat písně, které jsou pro duet dvou zpěváků vhodné, případně by se daly trochu textově upravit. Každý z nás si vybral i několik písniček, které nazpíval sólově. Při nahrávání se k nám připojila ještě americká zpěvačka Donna Byrne, se kterou jsme každý nazpíval jeden duet. Ve trojici jsme pak ještě natočili směs písní ze slavné černošské opery Porgy a Bess.

Kdy jste začali nahrávat?

Na prahu července. Když jsem loni točil vánoční album, vznikalo z velké části v refektáři Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze. Je to nádherný barokní prostor, ve kterém jsou varhany, koncertní křídlo značky Petrof a má skvělou akustiku. Část alba jsme natočili tam, zpěvy a instrumentální sóla pak v klasickém nahrávacím studiu v Rokycanech a také u Borise Carloffa. Ten je i zvukovým supervizorem celé nahrávky.

Mimochodem, je sběratelem mikrofonů a lapidárně řečeno má ve sbírce všechno, na co točili všichni. Když se nahrávali zpěvy, řekl mi, že bych mohl točit na značku a typ mikrofonu, na který nahrával jednu konkrétní desku Tony Bennett. Mitchovi dal, prý vzhledem k jeho hlasu, mikrofon, na nějž vždycky točí Barbra Streisandová. Takže jsme zpívali na nejlepší mikrofony z jeho sbírky.

Bude na desce nějaká zajímavost?

Když jsme s Mitchem vybírali písně, požádal mě, zda by mohl nazpívat baladu Someone To Watch Over Me. Před lety ji natočila i jeho dcera Amy. Znala ji od dětství, od Franka Sinatry, od Elly Fitzgerald, ale nejradši ji prý měla od svého táty, který ji jako malé holčičce tuto píseň často zpíval před spaním.

Na desce bude i vůbec poslední píseň bratrů Gershwinových Our Love Is Here To Stay. Tu Ira Gershwin otextoval až po bratrově smrti. Mnoho lidí si myslí, že je to milostná píseň, ale její text ve skutečnosti vypráví o vztahu obou bratrů.

Zajímavá je i By Strauss. Vznikla jako hudební fórek a Gershwinové ji hrávali na různých párty, jam sessionech a večírcích. Hudebně v ní trochu zesměšňovali dílo Johanna Strausse a vídeňské valčíky obecně. V textu je to ale přesně naopak, v něm Straussovu hudbu vyzdvihují a o muzice svých oblíbenců hovoří jako o té, která patří pouze do barů a nočních podniků nevalné pověsti.

Swingový zpěvák Jan Smigmator.

FOTO: Barbora Hrdá

S jakými muzikanty jste na nahrávání desky spolupracovali?

Album si vzal celé aranžérsky na starosti můj dvorní klavírista Vladimír Strnad a musím říct, že se s tím popasoval naprosto fantasticky. Ctil tradici, ale ke Gershwinovým písním přitom přistoupil velmi současně a zároveň citlivě. Ozdobou alba jsou pak smyčcový orchestr Unique, který vede Šimon Marek, a řada vzácných hostů. Třeba americká jazzová legenda, saxofonista Scott Hamilton, slovenský trumpetista Juraj Bartoš nebo bardi české jazzové scény, bubeník Josef Vejvoda a kontrabasista Vincenc Kummer.

Dále s námi na albu hraje dlouholetý člen mé kapely, kontrabasista Jan Greifoner, bubeníci Branko Križek, Vaico Deczi a Izraelec Utsi Zimrink. Zkrátka velká mezinárodní a multigenerační parta.

Album představíte v září na koncertech v pražské Malostranské besedě, na nichž samozřejmě vystoupí i Winehouse. Máte nějaké další plány?

Letos nás v České republice čekají jen ty tři koncerty v Praze, ale jednáme o dalších na příští rok, a to ve Velké Británii a Německu. Paralelně vzniká symfonická verze alba, protože je známo, že když Gershwin své písně psal, myslel přitom i na jejich orchestrální instrumentaci.

Chtěli bychom je příští rok takto nabídnout na koncertech v Česku, na Slovensku, v Polsku a samozřejmě ve Velké Británii, kde chce naše vystoupení zorganizovat Mitchův management. Věřím, že náš projekt má velkou budoucnost a přeshraniční přesah.