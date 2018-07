Věra Míšková, Právo

Film zdobený skvělými hereckými i pěveckými výkony Meryl Streepové, Colina Firtha, Pierce Brosnana a Stellana Skarsgarda a nesmrtelnými písničkami skupiny ABBA se stal hitem a z hlediska děje ukončeným muzikálem, který neměl kam pokračovat.

Nicméně po deseti letech je tu muzikál Mamma Mia! Here We Go Again, který už v názvu hlásí: „Jsme tu zase.“ Ano, jsou tady, ale už to zdaleka a zatraceně není ono.

Pod scénářem je podepsán Ol Parker, který na režisérském postu vystřídal Phyllidu Lloydovou, a spolu s ním ještě Catherine Johnsonová, která napsala původní muzikál. A překvapivě také Richard Curtis, autor výtečné romantické komedie Láska nebeská, spoluautor Mr. Beana a také scenárista Deníku Bridget Jonesové.

V tomto případě ale při psaní totálně selhali všichni tři. Protože se příběh neměl kam vyvíjet, rozhodli se ho jen dovysvětlit, což je prakticky vždycky špatné rozhodnutí. A protože by žádný jednotlivý nápad na film nevydal, doslova vydolovali nápady dva.

Jedním z nich je návrat dávno před první film, do doby, kdy mladičká Donna dokončila školu a vydala se do světa. Cestou na malebný řecký ostrov potkala tři mladíky, se všemi měla krátkou lásku a vášnivý sex a s jedním z nich otěhotněla.

To všechno v zásadě víme z prvního filmu a teď se na to už jen díváme. Jenže se to odehrává skoro dvacet let „předtím“, takže hlavní postavy musejí hrát jiní herci. Z nich Lily Jamesová jako mladá Donna je zajisté půvabná, ale Meryl Streepová to samozřejmě není ani zdaleka. Totéž platí i o třech budoucích otcích, docela sympatických, ale bohužel téměř zaměnitelných mladících, kteří opět nemají s Brosnanem, Firthem ani Skarsgardem pranic společného, a film dokonce v závěru pro jistotu polopaticky ukazuje, kdo vlastně hrál tentokrát kterého z nich. Na hvězdy předchozího filmu zbylo jen pár minut…

Druhá linie se odehrává deset let po skončení Mamma Mia!, kdy se Sophie chystá otevřít na ostrově báječný hotel Bella Donna. Zápletka se točí kolem (ne)přítomnosti dvou otců na slavnostním zahájení provozu, kolem Sophiina milého, který neví, jestli má přijmout lukrativní místo v New Yorku, nebo se vrátit na ostrov, kolem Donniných starých kamarádek – a nakonec přijde Cher.

Do toho zase ABBA a její hity, recyklované do jiných aranžmá, ale až na výjimky stejné jako minule, protože ty největší přece nesmějí chybět. Mamma Mia! Jsou tu místa, která napovědí, že Mamma Mia! Here We Go Again mohla být docela zdařilá parodie na přeslazené cukerínové příběhy, takže se člověk párkrát od srdce zasměje. Ale není jich dost a film není záměrná parodie.

Ol Parker, který má na kontě mimo jiné úspěšný Báječný hotel Marigold, hezky natočil choreograficky propracovaná taneční čísla, ale ne tak zábavná jako v jedničce, protože jsou propracovaná tak, že nevyvolávají tehdejší pocit spontánnosti a radosti ze života.

Prakticky všechny postavy se zářivě, byť často bezdůvodně, culí, pokud zrovna nepláčou nad starými pohlednicemi nebo nejsou dojaté samy sebou. Parker a jeho herci zkrátka tlačí na pilu k vyvolání emocí tak silně, že žádné vyvolat nemohou, a to je u romantického muzikálu opravdu problém.

