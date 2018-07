Britský zpěvák George Ezra: Přál jsem si mít pořad v rádiu

Na Colours of Ostrava vystoupil písničkář George Ezra. Letos vydal album Staying At Tamaraʼs, které vzniklo mimo jiné při jeho pobytu v Barceloně. Povídali jsme si o cestování i jeho podcastu George Ezra And Friends, v němž zpovídá muzikanty. „Do Ostravy jsme přijeli den před koncertem. Šli jsme do tradiční české hospody. Mimo jiné jsem měl dobrou česnečku,“ řekl.