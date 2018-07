Jan Šída, Právo

Anti-Flag jsou aktivistická kapela. U nás je sousloví angažovaný umělec téměř sprostý výraz, ovšem Američané ho dávali najevo téměř vším. Nápisy na trikách i nástrojích, proslovy či vztyčenými prostředníčky, jež se jako vykřičníky vyjímaly na osvětleném pódiu.

Neděle byla na Mighty Sounds vůbec dnem drsných a zároveň vemlouvavých umělců. Newyorští Sick Of It All valili svůj hard core do lidí stejně nekompromisně jako jejich krajané The Bronx, The Wilhelm Scream nebo Slapshot. Tři posledně jmenované soubory měly za mikrofonem pěkné pořízky, snad aby dodaly svým textům na vážnosti.

Sick Of It All ukázali, jak zní pravý newyorský hardcore.

FOTO: Jan Šída, Právo

Drsně svým způsobem působili i naši písničkáři Xavier Baumaxa a Vojtaano ve stanu Radio1Tent. První zpíval o nelehkém životě na drsném českém severu s alkoholem za zády, druhý šel rovnou k věci a zasvěceně promlouval k publiku ohledně kocoviny.

Prapor punku vzor 77 drželi pevně v rukou The Fialky. Ačkoli byli muzikanti už hodně unavení ze slunce a démona naší civilizace, nedali to na sobě znát a vyřvávali příběhy o zlatých časech punku i černých ovcí ve stádě až do ochraptění. Svého i lidí v publiku.