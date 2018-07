Pavel Karban, Právo

Brány festivalu se otevřely v 16 hodin a postupně se rozeznělo všech 13 scén.

Prvním, kdo se objevil na monumentální hlavní Love stagei, kterou zdobí přibližně tisíc metrů čtverečních audiovizuálních efektů, byl slovenský rapper Kali, pro něhož bylo vystoupení na ostravském festivalu premiérou.

Hlavní stage festivalu byla vyšperkovaná světelnými efekty.

FOTO: Beats for Love

Absolutní hvězdou prvního festivalového dne ale byla legenda americké taneční scény Roger Sanchez. Ten ocenil zejména spojení s fanoušky pod pódiem. „Není to poprvé, co jsem hrál v České republice, ale energie dnešního publika byla prostě úžasná. Hrál jsem všechny druhy hudby od drum&bass až po house a oni na všechno skvěle reagovali,“ uvedl Sanchez bezprostředně po svém vystoupení.

Sanchez, stejně jako další headliner z hlavní scény Andy C, pochválil industriální kulisy Dolních Vítkovic, ve kterých se Beats for Love odehrává. „Andy C zařadil Dolní Vítkovice dokonce mezi dvě nejlepší festivalová místa světa, na kterých kdy hrál,“ upozornil hlavní manažer scény Jiří Ramík.

Diváci i protagonisté si pochvalovali originální kulisy areálu ve Vítkovicích.

FOTO: Beats for Love

Fanoušky lákala také vystoupení DJs z ostatních scén, například Jade, Super8 & Tab či Full Intention, který vystoupil na House COOL stage. Speciální podívanou nabídli také interpreti z Electroswing Pepsi stage, kde DJ Rosantique vystoupil spolu se zpěvačkou a Dr. Zeppelin se saxofonistou.

„Neustále jsem si procházel areál a zjišťoval první dojmy návštěvníků. Chválili si hladký průběh u vstupu do areálu, nabitý hudební program jednotlivých scén, čisté hygienické zázemí, neexistující fronty na občerstvení a samozřejmě počasí, za to i my moc děkujeme,“ usmívá se ředitel festivalu Kamil Rudolf.

První den festivalu Beats for Love v Ostravě se vydařil.

FOTO: Beats for Love

Přiznal, že je rád, že návštěvnické nůžky festivalu se rok od roku rozevírají. „Potkával jsem nejen mladé lidi, ale i rodiny s malými dětmi nebo lidi v seniorském věku. Věřím, že je to dáno přátelskou atmosférou našeho festivalu a pestrostí line-upu, který nabízí pro každého něco,“ shrnul první dojmy Rudolf.

Ve čtvrtek pokračuje Beats for Love druhým dnem, hlavní hvězdou dne má být švédské duo Galantis.