Jaroslav Špulák, Právo

Vystoupila na obrovském pódiu pod čtyřmi velkými panely, na nichž běžely záběry z dění přímo na pódiu. Scéna měla na šířku 79 metrů, na výšku 32 metrů a její molo do diváků bylo dlouhé 18 metrů.

Zaplněný areál v pražských Letňanech před koncertem britské skupiny Rolling Stones

FOTO: Petr Horník, Právo

S pozoruhodným entuziasmem kapela odehrála řadu svých slavných písniček. Zazněly kupříkladu Street Fighting Man, It’s Only Rock’n’roll (But I Like It), Tumbling Dice, Paint It Black, Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter nebo (I Can’t Get Now) Satisfaction.

Britská skupina Rolling Stones zahráli ve středu 4. července 2018 v pražských Letňanech.

FOTO: Petr Horník, Právo

Základní čtveřici Mick Jagger (zpěv), Keith Richards (kytara), Ron Wood (baskytara) a Charlie Watts (bicí) doprovázeli baskytarista Darryl Jones, saxofonista Karl Denson, vokalisté Sasha Allenová a Bernard Fowler a další muzikanti.

FOTO: Petr Horník, Právo

Praha byla předposlední zastávkou evropské části turné No Filter, 8. července se Rolling Stones představí ještě v polské Varšavě. Pražskou show slavné kapely zahájili švýcarští rockeři Gotthard, druhou předkapelou byl Pražský výběr. Jeho zpěvák Michael Kocáb při tom připomněl prezidenta Václava Havla. [celá zpráva]