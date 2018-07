jaš, kul, Právo

„Příští rok mi bude už sedmdesát let, a to je dobrý důvod k oslavě. Nizozemci běžně odcházejí do důchodu v sedmašedesáti letech, ale já nikdy nepřestanu pracovat. Praha je jedním z nejkrásnějších měst na světě a mám ji opravdu rád. Proto se do ní tak rád vracím. A hlavně se kousek od Prahy narodil Antonín Dvořák, jeden z mých nejoblíbenějších hudebních skladatelů,“ říká Rieu.

Pětkrát dokázal pražskou O2 arenu vyprodat a má našlápnuto to zvládnout i při šesté repríze. Opět představí svou kabaretní show, při které se na pódiu budou střídat umělci z celého světa a on při tom bude dirigovat hravý a veselý orchestr, v jehož repertoáru jsou verze světových hudebních evergreenů.

„Hudba a zejména valčík jsou velmi důležitou součástí mého života. Pokud se dotkne mého srdce, dotýká se i vás. Tato nádherná hudba mi dovoluje přinést do života trochu radosti a humoru. Na mých koncertech je všechno povoleno – smích, tanec, pláč i zpěv. Tajemstvím mého úspěchu jsou emoce,“ sdělil ještě Rieu.