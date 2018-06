Aleš Honus, Právo

Přijedou hvězdy taneční elektronické hudby včetně držitelů Grammy a dalších světových hudebních ocenění. Letos je v ještě větší míře doplní charitativní aktivity i podpora talentů z regionu.

Jménům dosud zveřejněných účinkujících jednoznačně vévodí legenda house music Roger Sanchez. Tento americký DJ a producent se představí hned v první festivalový den na hlavní scéně, která i letos ponese název Love Stage.

„Na kontě má několik nesmrtelných klasik taneční hudby, například Another Chance, Turn On The Music či Lost, a také velké množství mezinárodních ocenění, z nichž nejprestižnější je Grammy z roku 2003,“ říká mluvčí festivalu Matyáš Ožana.

Za zmínku stojí také umělcova spolupráce s Michaelem Jacksonem, The Police, Dianou Rossovou, Jamiroquai či Maroon 5. „Roger je hudební ikona neskutečných rozměrů, takže jsme jej zkrátka nemohli nepřivézt. I z toho důvodu jsme jej, podobně jako minulý rok Fatboye Slima, namísto House Stage zařadili na multižánrovou Love Stage,“ vysvětluje ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Další z potvrzených hvězd letošního ročníku je norský hudebník Alan Walker. Dvacetiletý DJ a producent se nejvíce proslavil svým hitem Faded, který za dva roky nasbíral na YouTube 1,4 miliardy zhlédnutí, devět miliónů lajků a získal platinovou desku v deseti zemích.

„Jde o jednoho z komerčně nejúspěšnějších producentů současnosti a my jsme moc rádi, že jsme ho pro náš festival získali,“ doplňuje ředitel festivalu Kamil Rudolf.



Finále soutěže dýdžejů



Vedle Walkera se na hlavní festivalové scéně představí i britský multiinstrumentalista Youngr, který při svých vystoupeních používá až deset hudebních nástrojů. „O Youngra jsme letos hodně stáli, vždyť za minulý rok absolvoval na osmdesát vystoupení v celém světě včetně amerického a evropského turné, která byla beznadějně vyprodaná,“ představuje jednu z hvězd Rudolf.

Festival ovšem není jen o velkých hvězdách. Na čtyřdenním maratónu bude probíhat také domácí finále mezinárodní dýdžejské soutěže IDA World 2018. Tuzemští dýdžejové budou mezi sebou bojovat v kategoriích Show, Scratch a Technika. Vítězové si zahrají na hlavní scéně festivalu.

Letošní ročník přinese také prohloubení charitativního rozměru festivalu. Finančně Beats for Love podpoří domácí hospic Strom života a neobvyklým hudebním projektem bude spolupráce s neslyšícími tanečníky a nevidomým zpěvákem. Sluchově postižení tanečníci vnímají jednotlivé styly hudby prostřednictvím měnících se vibrací v těle, nevidomý zpěvák doprovází DJe živým pěveckým vystoupením.

Návštěvníci festivalu si také budou moci letos poprvé nechat zpracovat testy na HIV, které budou probíhat ve speciální festivalové ambulanci. Poskytovány budou zdarma, anonymně a v rekordním čase. Zájemci se výsledek dozvědí během dvaceti minut.