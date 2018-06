Stanislav Dvořák, Novinky

„Tahle deska vznikla za napínavých okolností, kdy jsem do poslední chvíle nedoufal, že uvidí světlo světa,” připomněl Gott období, kdy bojoval s vážnou nemocí.

„Byl jsem nucen přerušit tu produkci někde v polovině a nedoufal jsem, že budu pokračovat a že to půjde. V té chvíli vás napadají takové myšlenky, jestli už opravdu nejsou ty dny sečteny,” řekl.

„Ale dařilo se mi se vyléčit, doufám, tak jsem to zkusil znovu. Začal jsem hledat v jiných pop classics, jak nazývám tento výběr, už v řadě třetí. Klasika, to znamená písně, které se staly klasikou 20. století,” dodal.

Deska je mixem popové klasiky a standardů, které chtěl Gott natočit již dříve, titulní píseň mu ale napsal zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Deska vznikala pět let.

Zpěvák Karel Gott pokřtil 26. června 2018 své nové album Ta pravá. Na snímku vlevo Marek Ztracený, vpravo ředitelka vydavatelství Supraphon Iva Milerová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Mezi coververzemi jsou mimo jiné skladby You’ll Be In My Heart, Can’t Take My Eyes Off You, When I Need You či Hot Stuff. České texty napsali Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman, Michael Prostějovský či Miloš Skalka. Písničkářka Radůza přebásnila písničku If Tomorrow Never Comes ze zpěvníku country zpěváka Gartha Brookse.