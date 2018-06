jaš, kul, Právo

Autorem písničky je Ondřej Fiedler. Leitmotivem textu jsou vztahy, a tak není divu, že režisér videoklipu Ondřej Urbanec do hlavní role vedle Nelly obsadil atraktivního mladíka, moderátora Jakuba Kotka aka Koťáka. V několika scénách oba protagonisty poslal, vzhledem k názvu písničky docela symbolicky, hluboko pod hladinu.

V klipu se objeví také tanečnice z JAD Company Tess Lojkásková, Kateřina Misskate Holomková, Kateřina Bejbi Chita Netřebská a Aneta HBO Prchalová, jejichž společným dílem je i nápaditá choreografie. Natáčelo se v ateliéru Pokrok a aquaparku Čestlice, což si všichni náležitě užili. Scénu vytvořila Andrea Katonová, make-up Koki 9, styling vlasů Zuzana Chromečková.

Nelly se svou kapelou.

FOTO: Supraphon - Lucie Vysloužilová

„Sešli jsme se skvělá parta, všichni velký profesionálové. Holky udělaly úžasnou choreografii a já jsem moc zvědavá, jak to všechno dopadne ve střižně. Nejvíc jsem se těšila na natáčení v bazénu pod vodou, ale když jsem večer viděla ten osm metrů hluboký bazén, do kterého mám skočit, dost mne to vyděsilo. Ale i to jsem si nakonec s Koťákem užila a ve strachu tak překonala samu sebe,“ potvrzuje Nelly Řehořová.

Režisér Ondra Urbanec dodává: „Během natáčení došlo i na chvilky napětí, a to když se nám vylila v ateliéru voda z bazénu nebo když jsme dovnitř potřebovali dostat Mustanga, ale dveře pro vjezd auta nebyly tak široký, to jsem se fakt bál, že ho škrábneme.“