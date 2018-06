František Cinger, Právo

Amor Towles:

Gentleman v Moskvě





Strhující příběh klenoucí se od vzniku Sovětského svazu přes Velkou vlasteneckou válku až po nástup Chruščova k moci. Kniha vévodila deset měsíců žebříčku bestsellerů The New York Times. Účinkují: Igor Bareš, Daniel Bambas a Vladislav Beneš.

OneHotBook, 18:38 hodin, 2CD, mp3, 399 Kč

Lisa Jacksonová:

To mi zaplatíš





Vedoucí dívčího oddílu Monica O’Nealová celou dobu všem lezla na nervy, a tak se ji ostatní rozhodnou trochu vystrašit. O dvacet let později vyšetřuje detektiv Lucas Dalton nález lidských ostatků na pozemku bývalého tábora, kde beze stopy zmizely dvě dívky.

Domino, přeložila Marie Čermáková-Frydrychová, 488 stran, 349 Kč, e-kniha 179 Kč

Robert Fabbri:

Vespasián 4: Padlý římský orel





Caligula je mrtvý, Řím má v rukou slintající blázen Claudius. A Vespasián musí udělat, co bude v jeho silách, aby zachránil svého bratra a našel ztracenou standartu Sedmnácté legie.

BB art, přeložil Jaroslav Žerávek, 352 strany, 299 Kč

Kamin Mohammadi:

Bella figura: : Jíst, milovat a žít po italsku





Pokud vás zaujaly Jíst, meditovat a milovat či Francouzky netloustnou, tato kniha vás určitě dostane. Najdete v ní vše, co Florencie nabízí – jídlo, víno, lásku, přátelství, eleganci, zdraví, spiritualitu a v neposlední řadě také nápadité recepty na skvělá italská jídla.

Metafora, přeložila Kateřina Lipenská Harrison, 272 stran, 299 Kč

Jim Davis:

Garfield, král zvěřiny č. 50





V Česku začal Garfield vycházet už v roce 1997, tudíž u nás vychází přes 20 let. K dnešním narozeninám vyšlo slavnostní 50. číslo. Celá série, zatím černobílá, začíná vycházet barevně a v kvalitnějším zpracování.

Crew, přeložil Filip Škába, 64 strany, 149 Kč

Juan Ferreyra, Benjamin Percy, Otto Schmidt:

Green Arrow 1: Smrt a život Olivera Queena





Ve dne je Oliver Queen, playboy z lepší společnosti, ředitel Queen Industries, mecenáš a filantrop. Ale v noci stráží ulice Seattlu, kde se rve za práva utlačovaných jako skutečný bojovník za sociální spravedlnost. Stává se z něj Green Arrow.

BB art, překlad Changer the Elder, 160 stran, 299 Kč

Klaus Hagerup:

Dívka, která chtěla zachránit knížky





Anně je skoro deset a ze všeho nejradši čte. Jedním z jejích nejlepších přátel je knihovník Monsen. I když mu je už přes čtyřicet let! Jednoho dne řekne Anně, co se stane s knihami, které si nikdo nepůjčí. Zmizí. Ale co se přihodí všem, kteří v těchto knihách žijí? Zmizí také?

Omega, přeložila Šárka Stejskalová, 64 strany, 219 Kč

Matt Ridley:

Evoluce všeho





Jak malé změny přetvářejí svět. Frontální útok na rozšířenou představu, že je celý naplánovaný a že všechno musí být řízeno shora. Svět je naopak prostoupen nikým neřízenou evolucí, která je zdrojem a motorem všeho důležitého v přírodě, ale i ve společnosti.

Dokořán, Argo, přeložil Petr Holčák, 304 stran, 399 Kč