Zemřel významný ruský dirigent a skladatel Gennadij Rožděstvenskij

Ve věku 87 let v sobotu po dlouhé nemoci zemřel přední ruský dirigent, skladatel a klavírní virtuóz Gennadij Rožděstvenskij. Oznámila to agentura Interfax. Umělec, považovaný za jednoho z vůdčích interpretů ruské klasiky i evropské hudby 20. století, stál víc než padesát let v čele sovětských, ruských i zahraničních hudebních těles. Mnohokrát pobýval i v Praze.