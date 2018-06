Jaroslav Špulák, Právo

„Lidé se mě ptají, kdy půjdu do důchodu. Toto bude mé poslední světové turné, ale nemohu říct, že potom ještě sem tam někde nevystoupím,“ uvedl Osbourne v oficiálním prohlášení.

Jeho doprovodnou kapelu budou v Praze tvořit Zakk Wylde (kytara), Blasko (baskytara), Adam Wakeman (klávesy) a Tommy Clufetos (bicí).

Na akci vystoupí i hvězdná americká skupina Hollywood Vampires. Působí v ní zpěvák Alice Cooper, herec a kytarista Johnny Depp a kytarista Joe Perry z Aerosmith.

Skupina, která ve své tvorbě oslavuje rockovou hudbu 70. let, vznikla v roce 2015 a v témže roce vydala eponymní album, na kterém hostovali Paul McCartney či Dave Grohl.

Jádro kapely Hollywood Vampires, zleva Joe Perry, Johnny Depp a Alice Cooper.

FOTO: archív kapely

Její jádro na probíhajícím turné doplňují kytarista a klávesista Tommy Henriksen, bubeník Matt Sorum, jenž hrál s Guns N’Roses či Velvet Revolver, baskytarista Robert DeLeo ze Stone Temple Pilots a kytarista a klávesista Bruce Witkin.

Na Prague Rocks se představí také španělská metalová kapela Lords of Black, která začne hrát v 16.45 hodin, a zpěvák skupiny Korn Jonathan Davis v sólovém programu, jenž odstartuje v 17.45 hodin. The Hollywood Vampires by měli začít v 19.15 hodin a Ozzy Osbourne ve 21 hodin.