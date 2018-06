Stanislav Dvořák, Novinky

Israel Vibration znějí jako nostalgická klasika z Jamajky, jež byla ušetřena různých hip-hopů a elektroniky. Pozitivní hudba, která má pohladit po duši.

Skupina se zformovala v Kingstonu na začátku sedmdesátých let, tvořili ji tři chudí mladíci Apple, Wiss a Skelly, kteří zpívali na ulici a vydělali si sotva na jídlo.

První desku vydali až v roce 1976. Později se proslavili i v zahraničí, když předskakovali Bobu Marleymu či Inner Circle. Desku The Same Song se jim podařilo vydat ve Velké Británii koncem sedmdesátých let a hned tam natočili i další album Unconquered People.

Skupina přesídlila do Ameriky, ale následně se rozpadla a Wiss vydal sólovku Mr. Sunshine v roce 1985. Po obnovení skupina Israel Vibration (už bez Appla) pokračuje až dodnes, doprovázena kapelou Roots Radics. Roku 2012 se jim dostalo pocty v podobě nominace na cenu Grammy za desku Reggae Knights.