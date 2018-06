Stanislav Dvořák, Novinky

Bude to love-story Studená válka oscarového režiséra Pawła Pawlikowského, nejočekávanější severský thriller roku Tísňové volání a rodinné balení lásky z předměstí Rio de Janeira Mama Brasil.

„Oba byli silní a báječní lidé, ale jako pár byli jedna velká nekonečná katastrofa,“ vzpomíná na svoje rodiče režisér milostného příběhu Studená válka Paweł Pawlikowský. Zula a Wiktor, čtyřicet let se rozcházeli a scházeli, hledali se a ubližovali si na obou stranách železné opony, inspirovali Pawlikowského k natočení „tajuplného, nádhernou hudbou a brilantní choreografií protknutého, vizuálně okouzlujícího snímku,“ jak píše deník The Guardian.

Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Paweł Pawlikowský na úspěch oscarové Idy. Za dílo nabité elektrizující hudbou i obrazovou krásou byl na festivalu v Cannes odměněn Cenou za nejlepší režii.

Tísňové volání



„Nápad na tento film mi vnukla situace, kdy jsem se náhodou dostal ke skutečnému tísňovému volání od unesené ženy. Jela v autě, a protože seděla vedle únosce, musela mluvit v náznacích. Nejdřív mě zaujalo samotné napětí v tom telefonátu, jako kohokoli, kdo jej slyšel, ale pak jsem začal přemýšlet nad tím, co je na něm vlastně tak poutavé,“ vypráví režisér Gustav Möller o tom, jaký moment ho inspiroval k natočení jeho prvního celovečerního filmu Tísňové volání.

„I když jsem slyšel jen zvukový záznam, živě jsem to viděl před očima. Viděl jsem tu ženu, auto, v němž seděla, silnici, kudy jela, a dokonce i únosce vedle ní. Pak mi došlo, že každý, kdo by ten telefonát slyšel, by si ho vizualizoval jinak: viděl by jinou ženu, jiného únosce atd. Mým cílem bylo vytvořit napínavý thriller založený na hlavní postavě, ale ještě k tomu jsem chtěl, aby si každý divák z jeho sledování odnesl svůj vlastní jedinečný zážitek,“ dodal.

Gustav Möller, jeden z nejslibnějších tvůrců nové dánské filmové generace, uvádí nejočekávanější thriller roku oceněný milovníky severských detektivek Cenou diváků za nejlepší zahraniční film na filmovém festivalu Sundance a Cenou diváků z Mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu.

Scénář k filmu Mama Brasil napsal režisér Gustavo Pizzi s protagonistkou hlavní role, jeho bývalou ženou Karine Teles (Irene). „V mnohém se také našim životům podobá,“ vypráví režisér. „Oba jsme odešli z domova velmi mladí: mně bylo 16 a Karine 17. Když jsem odešel z domova, díval jsem se jen dopředu. Vůbec jsem se nestaral o rodiče nebo bratry, kteří tam zůstali. Ale když jsem se stal otcem, začal jsem přemýšlet o minulosti. Naši rodiče nám přijeli do Ria pomoct a tehdy jsme se začali bavit o tomto filmu. Řekl jsem rodičům: ,Muselo pro vás být těžké, když jsem odešel.‘ Nic moc na to neřekli, ale jejich oči mi prozradily všechno, co jsem potřeboval vědět. Došlo mi, že musím tenhle příběh vyprávět.“