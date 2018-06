František Cinger, Právo

Během práce na úctyhodné řadě publikací věnovaných protinacistickému odboji, potrestání R. Heydricha, skupině Tři králové, ale především průběhu konce války na našem území na jaře 1945 i létu toho roku se jistě setkal s mnoha střípky, které se mu do těch velkých mozaik už moc nehodily. Přesto mají schopnost vypovídat o atmosféře doby.

A tak spojil drobné příběhy známých i zcela anonymních lidí prakticky od začátku dvacátého století až po rok 2000. Spolu se stručnými zprávami z dobového tisku se čtenář ocitne v jednom okamžiku s Emilem Háchou, Adinou Mandlovou, Josefem Mašínem, Radolou Gajdou, Závišem Kalandrou či Václavem Havlem. A může pocítit atmosféru doby a přemýšlet o tom, jak ji asi lidé vnímali.

Ukazuje se však, že pokus dojít od prvních desetiletí minulého století až k roku Charty 77 by zřejmě vyžadoval větší prostor. Přece jen příběhy z let 1904 až 1953 i díky četnosti příspěvků víc drží pospolu než potom jednotlivé poznámky z let 1968 až 2000.

Přesto patří autorovi dík, že se pokusil čtenáři nabídnout přece jen jiný pohled na náš včerejšek, než činí ti, kdo využívají jen tradiční postupy historické literatury.