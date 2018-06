jaš, kul, Právo

Nová písnička vznikla během víkendového soustředění v Německu. „Už to vypadalo, že končíme, měli jsme toho po celém dni a noci zkoušení plný kecky. Pak začal basák jen tak něco jamovat a během deseti minut byla základní stavba Take It hotová. Pamatuju si, že v tu chvíli jsme všichni ožili a strašně nás to nakoplo,“ vzpomíná na vznik skladby zpěvačka Dana Yousifová.

Atmosféra společného skládání, soudržnosti a radosti ze samotného hraní se přenesla i do textu a následně klipu. V něm lze nahlédnout do zákulisí kapelního života, ať už toho reálného, nebo toho smyšleného.

Během dvou dnů natáčení videoklipu objela kapela spolu s režisérem Radimem Kallerem pět lokací. „Tohle natáčení jsme si užili od začátku do konce. Byly to dva dny, na které jen tak nezapomeneme,” dodává kytarista Tomáš Hamerník.