Jaroslav Špulák, Právo

Roger Daltrey: As Long as I Have You





FOTO: Polydor

Roger Daltrey, zpěvák britské rockové legendy The Who, přichází se svým desátým sólovým albem. Produkoval ho Dave Eringa a výsledkem je dílko, které odkazuje k rockové hudbě šedesátých let jako základu, jenž je odlehčen popem, soulem a funkem.

Kanye West: Ye





FOTO: Def Jam

Americký hip-hoper Kanye West vstupuje do pilného období. Na trh přichází se sólovým albem Ye, na němž je sedm nových kompozic. Na konci tohoto týdne ještě vydá společné dílko s kolegou Chrisem Cudim.

Vladimír Mišík & Etc...: Životní režim





FOTO: Supraphon

Sám zpěvák, skladatel a hudebník Vladimír Mišík vybral čtrnáct bigbítových skladeb ze svého repertoáru, která zařadil na toto best of album. Volil je podle svého pocitu, a tak se na desce objeví pro mnohé posluchače i trochu překvapivé volby.

Michal Kindl: Barvy





FOTO: Marecords

Michal Kindl začal psát písničky teprve loni, ale vzniklo jich tolik, aby to vydalo na debutové album. Nese se v duchu rádiového popu s tradičními stylovými texty. Sám Kindl má příjemný pěvecký výraz.

Forrest Jump: Forrest Jump





FOTO: Slovak Metla Army

Kapela Forrest Jump je na scéně již mnoho let. Pochází z Bučovic a přichází s novou deskou, které nechala stejný název jako je ten její. Album přináší dvanáct ostrých rockových skladeb s českými texty.