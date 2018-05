Eva Vejdělková, Právo

Čtyřdílný thriller nazvaný podle hlavního hrdiny Rédl už režisér Jan Hřebejk nedávno dokončil, šestidílnou minisérii Nelegál o propojení drogového podsvětí s policií bude točit Viktor Tauš příští rok.

Šifra je absolventem FAMU a dosud psal jen v týmu, ať už to byly jednotlivé epizody ke kriminálním seriálům, nebo film Rudý kapitán podle předlohy oblíbeného slovenského autora Dominka Dána zobrazující události z raných devadesátých let.

„K filmu Rudý kapitán jsem si nasbíral opravdu hodně materiálu a zjistil jsem, že mám k dispozici mnohem víc zajímavých příběhů, než je možné do něj použít. Byla by opravdu škoda nechat je být, a tak vznikl ještě samostatný příběh nadporučíka Rédla,“ vysvětluje autor a dodává, že oba tituly spojuje nejen doba, v níž se odehrávají, ale i téma – a to propojení nově vznikajícího organizovaného zločinu s bývalými bezpečnostními strukturami.

V thrilleru vypráví případ dvou mladíků, kteří náhodou zjistí, že se při stahování sovětských vojsk z Československa ztrácejí železniční vagóny naložené zbraněmi a municí. Rozhodnou se přijít problému na kloub, ale o pár dní později je jeden z nich nalezen mrtvý a druhý je zřejmě na útěku. Kriminalista Rédl se pak s týmem vyšetřovatelů snaží přijít na motiv vraždy a poté i na to, kam až sahají nitky zločinu, který možná překračuje hranice Československa.

Podle producenta Jana Šterna je důležitým tématem této minisérie vnitřní konflikt hlavního hrdiny mezi profesní povinností a touhou někomu pomoci: „Obojí zároveň není možné, a tak hrdina spadne do pasti, ze které nevede dobrá cesta. Navíc zlo je tu daleko silnější a krutější, než mohl tušit.“

Hřebejk k tomu pak zdůrazňuje navíc jistou tragikomičnost v propojení nových a starých bezpečnostních struktur.

Když pak scenárista přihlížel několika natáčením, ani se prý tolik nestaral o osud svého textu, ale především si všímal, jak režisér pracuje. „Je zajímavé sledovat, jak je otevřený situaci na place. Jakmile zachytí nějaký vtip, emoci, tak je nenechá ležet a pracuje s nimi dál,“ říká.

Příběh druhé minisérie Nelegál, jejíž scénář Šifra právě dokončuje, se odehrává už mnohem blíž současnosti, i když nápad částečně vychází ze starší stejnojmenné knihy Jiřího Vacka. „V tomto případě není námět tak docela můj, víceméně vyšel z České televize. Společný s Vackovou knihou je ale vlastně jen základ, a to působení skupiny lidí v podsvětí, kde pracují jako informátoři policie,“ prozrazuje scenárista a dodává ještě, že jde o drogovou scénu a vietnamskou mafii. „Snažím se co nejrealističtěji postihnout nejen prostředí, ale i jakým způsobem vietnamská mafie funguje.“

Víc než o podstatu policejní práce se však prý jako divák i jako autor zajímá o kriminálky. „Jednak mě ten žánr zajímá, ale protože jsem začínal na Slovensku na seriálových epizodách, třeba v týmu Kriminálky Staré Město, tak už to se mnou jde dál. To se začátečníkům stává,“ vysvětluje.

Také jeho další projekty pro Českou televizi jsou stejného žánru. O jejich osudu však není rozhodnuto, a tak o nich zatím nechce mluvit: „Začínající scenárista pracuje na mnoha věcech, které se nakonec nerealizují.“