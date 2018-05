Jan Šída, Právo

Expozice vznikla ve spolupráci galerie, Skautské nadace Jaroslava Foglara a nakladatelství Akropolis coby připomínka 80. výročí vzniku tohoto chlapeckého klubu.

V interiéru galerie návštěvníci uvidí panely s novými kreslenými příběhy, které vytvořilo padesát novodobých komiksových kreslířů.

Najdeme tam například díla Lucie Lomové, Karla Jerieho nebo Martina Šútovce. Každý z autorů vytvořil vlastní příběh a zasadil Rychlé šípy třeba do domova seniorů, předškolního věku či do americké metropole New Yorku.

Výstava Pocta Rychlým šípům.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kromě toho výstava ukáže i několik reprodukcí od originálních tvůrců, mimo jiné Jana Fischera nebo Marko Čermáka.

Kromě toho lze na aktuální přehlídce zakoupit knihu Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství, zápisník s vizuálem magazínu Mladý hlasatel, v němž komiksy vycházely, či velkoformátovou mapu Stínadel od Pavla Čecha.