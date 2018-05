Věra Míšková, Právo

Tři billboardy kousek za Ebbingem





Mildred Haynesové zavraždili dceru. A protože vyšetřování se už několik měsíců bezvýsledně vleče, rozhodne se vylepit tři billboardy s velmi adresnými a drsnými vzkazy pro policii. Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi Mildred a zástupci zákona. Když se do věci vloží ještě další policista se zálibou v násilí, souboj se rozjíždí na nejvyšší obrátky.

Tři billboardy kousek za Ebbingem, USA 2017, drama, 115 min., režie: Martin McDonagh, hrají: Frances McDormandová, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornishová a další.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci





„To tedy byl porod!“ je přesná definice nejen vstupu hrdinky Olgy na svět (vzácnou polohou čelní), ale přesné vystižení její touhy najít pravou lásku. Není to vůbec jednoduché, možná proto, že ani Olga není jednoduchá. Má se svým milostným životem velké plány a má přebujelou fantazii.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Česko 2018, komedie, 83 min., režie: Filip Renč, hrají: Klára Issová, Lenka Vlasáková, Jiří Dvořák, Zdena Procházková, Pavel Kříž, Martin Kraus a další.

S láskou Vincent





Scénář filmu vznikl na základě 800 dopisů, které malíř napsal zejména svému bratrovi. Příběh vrcholí v červenci 1890, kdy se van Gogh v depresi postřelí do hrudníku a o dva dny později, v 37 letech na následky zranění umírá. Film je kombinací hraného filmu a animace 66 960 originálních olejomaleb vytvořených 125 umělci z celého světa podle 94 původních děl.

S láskou Vincent, Velká Británie/Polsko 2017, 88 min., režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman, hrají: Saoirse Ronanová, Aidan Turner, Helen McCrory, Douglas Booth a další.

Cizinec ve vlaku





Začíná to jako běžná cesta vlakem z práce domů. Po chvilce jízdy si však k Michaelovi přisedne atraktivní žena a on se pod vlivem jejího osobního kouzla i obálky s penězi nechá vtáhnout do zvláštní a smrtící hry. Musí ve vlaku najít někoho, kdo tam nepatří. Když neuspěje, přijde o rodinu, pokud uspěje, dostane odměnu.

Cizinec ve vlaku, USA/VB/ FR 2018, thriller, 104 min., režie: Jaume Collet-Serra, hrají: Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill a další.

Renegáti





Když jste členem speciálního komanda mariňáků, každá operace je životu nebezpečnou misí do neznáma. Právě takovou je i akce, do které se ve válkou zdecimované Bosně vydává skupina pěti renegátů, aby ze dna jezera vyzvedla nacistický zlatý poklad v hodnotě několika stovek miliónů dolarů. Vše musí stihnout během deseti hodin, protože jejich nepřátelé jsou jim na stopě...

Renegáti, Francie/Německo 2017, akční, 105 min., režie: Steven Quale, hrají: J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks a další