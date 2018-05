aš, Novinky

V jazzovém světě na sebe upozornil svým čtvrtým sólovým trojalbem The Epic z roku 2015, které je označováno za jazz 21. století, jenž je současně přístupný i virtuózní. Washington se na něm nebojí pracovat s rozsáhlými plochami, skoro polovina skladeb má více než deset minut.

Po jeho vydání byl Washington přirovnávám k řadě pionýrů v čele s Johnem Coltranem, kteří posouvali jazz, ve skutečnosti ale vychází z be-bopu a hard bopu, i když zvukově ve svých mnohovrstevnatých skladbách čerpá z west coastu pulsujícího elektrického jazzu a fusion music.

Deska se však velmi dobře prodávala a vzbudila naději, že ve Washingtonově pojetí by se jazz mohl opět stát populární jako v době jazzrocku na začátku sedmdesátých let, kdy scéně dominovali Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock a Mahavishnu Orchestra.

Loňské minialbum k multimediální show Harmony Of Difference s kratšími skladbami však už takový ohlas nevzbudilo, bylo mu vytýkáno, že se na něm saxofonista opakuje. O to více se čeká na letošní desku Heaven And Earth. Ukázky však naznačují, že album je komerčněji pojaté, větší roli na něm hrají sbory i sólové zpěvy. Jaký ale bude celý repertoár, by mohl poodhalit právě pražský koncert, protože album by mělo vyjít už koncem června a Washington by měl v Arše hrát skladby z nové desky.