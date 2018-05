Novinky

Muchow koncertní podobu své filmové hudby poprvé představil loni na festivalu Soundtrack, kde s ní měl velký úspěch. Přispělo k tomu i složení doprovodné kapely Antagonists, ve které se sešli přední představitelé tuzemské scény, zpěvačka Ema Brabcová, známá z Roe-Deer a Khoiby, kytarista a zpěvák Please The Trees Václav Havelka, bývalý kytarista a klávesák Tata Bojs Marek Doubrava, bubeník Republic of Two Jan Janečka, houslistka Jenovéfa Boková a violoncellistka Marie Dorazilová.

S některými účinkujícími opakovaně spolupracoval a zpěváky si vybíral podle toho, který se hodil do charakteru filmu. „K polskému westernu Yuma se výborně hodil hlas Václava Havelky, ale ke slovenskému filmu O dve slabiky pozadu zase výborně sedla Linda Hammelová. Pro městskou lovestory My2 byl nakřáplý hlas zpěvačky Lenny přesný, naopak k filmu Ve stínu bylo potřeba křehkost projevu Sáry Vondráškové aka NeverSol. Ale k některým interpretům se vracím. Zatím jsem nejčastěji spolupracoval s Vaškem Havelkou. A i proto jsem si moc přál, aby byl součástí koncertního provedení,“ řekl Muchow.

V devadesátých letech se prosadil s kapelou Ecstasy Of Saint Theresa, která se uchytila i ve Velké Británii. Postupně se zaměřil na tvorbu filmové hudby, podepsán je pod 30 snímky, přičemž za čtyři – Jedna ruka netleská, Grandhotel, Ve stínu a Krásno – si odnesl Českého lva. Nominován na něj byl za Okresní přebor, Ženy v pokušení, Václava, Samotáře a Normal. Za filmovou hudbu byl oceněn i Cenou české filmové kritiky a Slovenská filmová akademie mu udělila cenu Slnko v sieti.

Význam filmové hudby nepřeceňuje: „Filmová hudba má tu vlastnost, že i když je špatná, nemůže zkazit dobrý film. Ovšem špatný film ani geniální hudba zachránit nedokáže.“

Zmínil i to, jak je těžké se v této branži prosadit: „Zásadní je první příležitost. Vůbec dostat možnost složit hudbu k nějakému filmu. Když se vám povede tuto příležitost úplně nepromarnit, může se stát, že dostanete další nabídku. Pro moji „kariéru“ hudebního skladatele k pohyblivým obrázkům byla nejdůležitější důvěra v mou tvorbu od režiséra Davida Ondříčka. On mi dal onu první příležitost u celovečerního filmu. Od té doby jsem s ním pracuji na všech jeho filmech.“

Muchow je také schopným producentem, stál za nahrávkami Načevy, Barbory Polákové, kapely Charlie Straight, Priessnitz. Jako člen skupiny Umakart stál za comebackem Václava Neckáře, pro kterého s kolegy zkomponoval skladbu Půlnoční.