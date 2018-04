Šárka Hellerová, Právo

Na konci dubna vyjde vaše nové album Epitaph. Vysvětlíte, prosím, komu je věnováno?

Deska je věnována našemu sedmiletému synovci, který přišel o život za velmi tragických okolností. Je rozloučením a pokusem vyrovnat se s touhle nepochopitelnou ztrátou.

Někdy člověku slova nestačí, nám v takových chvílích pomáhá hudba. Díky ní se nám podařilo částečně zpracovat noční můru, kterou jsme si prošli my, a hlavně náš bratranec, chlapcův otec.

Hudba nám sice bude připomínat, co se stalo, pokaždé když ji budeme hrát, ale pro nás to byl nutný proces. Jako první písničku jsem napsal Oisín. Je o tom, kolik radosti nám synovec přinášel do života. Je o jeho dětství a nevinnosti. Dal jsem ji jeho otci k Vánocům. Původně nebyla psaná na album, ale je to pro mě velmi důležitá píseň, a proto jsem ji zařadil.

Kdy písně na album Epitaph vznikly?

Většina vznikla koncem roku 2016. Hned po Oisínově smrti jsme se ponořili do práce. Většinu písní jsem složil na piano, bylo to pro mě snazší. Ale na desce jsou i kytary. Nahrávali jsme z velké části analogově, chtěli jsme i stylově dosáhnout temné atmosféry, která vyjádří hrůzu, kterou jsme prožili.

Nejdůležitější na této desce je ale rozhodně její obsah. Lidé se nás hodně ptají na technické věci, ale nejdůležitější je téma. Chci vyzvat posluchače, aby se tolik nesoustředili na styl a vnímali, o čem ty skladby jsou. Novináři často hodnotí hudbu, jako kdyby to byla móda. Ale je potřeba se do ní zaposlouchat a vnímat emoce.

A naše deska je o tom, že si jeden malý kluk už nikdy znovu nebude hrát. Je psaná od srdce, nikoliv hlavou.

Říkáte, že lidé mají vnímat příběhy písní. Chcete přiblížit některá další témata?

Titulní skladba Epitaph je o vší té hrůze. Je o tom, jak jsme o smrti Oisína četli ve zprávách, o pohřbu, jak jsme nesli jeho rakev do kostela a nemohli jsme pochopit, jak jsme se do té situace dostali. Mortal Coil má být povzbuzením pro všechny, kteří procházejí obtížným obdobím.

A ještě bych chtěl zmínit píseň Komorebi, která je o chvíli, kdy jsem si znovu dokázal uvědomit krásu tohoto světa. S mou snoubenkou jsme se vydali na jednu farmu v Irsku a já si tam uvědomil, že příroda dokáže léčit stejně jako hudba.

Pojďme se ještě vrátit na začátek vaší hudební kariéry. O vašem prvním albu The End of the Beginning se říká, že jste ho natáčeli s tím, že je zároveň vaším posledním. Bylo to tak?

Trochu to upřesním. Byl to náš poslední pokus se chytnout v hudební branži. A konečně jsme to vzali za správný konec. Došlo nám, že musíme skládat takovou hudbu, jakou máme sami rádi. Předtím jsme psali písničky, o kterých jsme si mysleli, že je lidé chtějí slyšet. Nebo že by nám mohly zajistit nahrávací smlouvu. Znělo to trochu jako The Chemical Brothers. A protože se nám to nedařilo a mysleli jsme si, že opravdu končíme, řekli jsme si, že si uděláme desku čistě pro radost.

Naštěstí vzbudila zájem posluchačů natolik, abychom se rozhodli to nezabalit. Nebyl to ale ještě žádný mezinárodní úspěch, ten přišel až s druhou deskou All Is Violent, All Is Bright.

Měl jste v té době plán, co budete dělat, když to nevyjde?

Tehdy nám bylo asi dvacet šest let. Seděli jsme s Nielsem doma a cítili se nanic. Táta na nás dřel a my věděli, že takhle to dál nejde. Možná bych se ještě vrátil do školy, ale už bylo nutné začít pracovat. Bylo to depresivní období, úplná apokalypsa. Měli jsme pocit, že všechno, o čem jsme snili, končí. Ta atmosféra se přenesla na album. Jsem šťastný, že nám tehdy naši rodiče dopřáli dost času a že nám věřili. Za to, kde jsme, jim hodně dlužíme.