Jaroslav Špulák, Právo

„Tahle písnička vlastně vznikla náhodou, ale je v ní slyšet změna, ke které v soundu kapely dochází jak hudebně, tak ve struktuře i v určitém nadhledu. Klip jsem připravil sám, je to pro mě nedílná součást tvůrčího procesu,“ vysvětlil Skořepa.

Tentokrát se rozhodl použít v černobílém klipu animace. „Rozhodl jsem se, že se naučím animovat a určité silné momenty v klipu a hudbě tak podpořím. Pracoval jsem na tom dvanáct a více hodin denně, ale prožíval jsem při tom tvůrčí euforii,“ vysvětlil.

Skladba je o tom, že jsou lidé v dnešní době okolnostmi hnaní k tomu, aby byli Někdo a přitom opouštějí svou přirozenost. „Věc, která to způsobuje, je ego. Ať už rodičů, anebo člověka samotného. Jsou lidé, kteří jsou skoro schopni položit život za to, aby byli někým jiným, než opravdu jsou. Je to písnička o ztrátě potenciálu jedince v dnešní době,“ dodal.

Stroy vyrazí 28. dubna na koncertní turné. Začne v pražském Rock Café a následují zastávky v dalších devíti českých městech.