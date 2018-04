Lucie Zelinková, Právo

Nese dvě hlavní témata, která lze v autorově podání vnímat jako určitou formu jejich oslavy. Podle jeho slov skutečností inspirovaný přátelský až bratrský vztah dvou chlapců od dětství do dospělosti, pevný vztah navzdory odlišnostem, a vedle toho hory, vystupující v textu téměř jako postava, jako symbol svobody a autenticity a jediné správné místo, kam se lze vracet a kde být.

Hory Cognetti komponuje nikoli v meditativním pojetí, ale jako životní styl a smysl života. Jako sílu, která k sobě vábí a kde jedině má život smysl. Tím jsou pro Cognettiho hrdiny Dolomity, ovšem jiné, než jak je znají turisté z lyžařských areálů.

Autor vypráví z pohledu nejprve malého chlapce příběh jeho rodiny, kdy láska k vrcholům spojila jeho rodiče a kdy i on, byť s nevolí, byl nucen trávit dny na otcem milovaných výšlapech. V měsících strávených v přírodě potkal svého životního přítele Bruna, chlapce z chudých poměrů a z rodiny, ve které na rozdíl od té jeho bylo prioritou pást krávy, a nikoli navštěvovat školu a učit se číst a psát.

Prostředí přírody Cognetti staví do kontrastu k městu, které figuruje jako místo téměř negativní, nesvobodné a svazující člověka do pevných kolejí. Je to místo, kde člověk funguje jako šroubek v systému a funguje do úmoru, naopak v horách má možnost překonávat sám sebe a svobodně objevovat svět.

Na první pohled může kniha Osm hor svádět k soudu o prvoplánovém pozérství a tendenci mladého člověka utéci z města do hor, osvobodit se, aniž by pořádně věděl od čeho. Při bližším zkoumání je však kniha, která je nenápadně protknuta linkou všudypřítomné osamělosti, vztahující se na všechny postavy, upřímnou zpovědí o jedné italské rodině a o tom, co pro její život bylo důležité a určující.



Paolo Cognetti: Osm hor

Odeon, 232 stran, překlad Alice Flemrová, 249 Kč

Celkové hodnocení 75 %