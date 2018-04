Stanislav Dvořák, Novinky

Boss Level vstoupí do amerických kin v roce 2019 díky Entertainment Studios. Vedle Mela Gibsona si zahrají Frank Grillo, Ken Jeong a Naomi Wattsová.

Gibson má být starým vysloužilým vojákem, který si ještě pamatuje pár triků ze speciálních jednotek. Ocitne se v jakési blíže nespecifikované smyčce, která způsobuje, že každý den zemře. Musí zjistit, jak je to možné, a dostat se ven. Film natáčí v americké Atlantě režisér Joe Carnahan.

„Boss Level je silný, akcí nabitý a horečně očekávaný titul,” tvrdí ředitel Entertainment Studios Byron Allen.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ještě předtím bude ale dokončen jiný Gibsonův film úplně jiného žánru, který nezapadá do obvyklého modelu akčních chlápků. The Professor and the Madman se odehrává v devatenáctém století. Profesor James Murray pracuje v Oxfordu na slovníku angličtiny a z blázince mu posílá tisíce slovníkových položek jakýsi Dr. William Minor. Podivína z ústavu hraje Sean Penn, jenž tak poprvé spolupracuje s Gibsonem. Scénář dramatu, které nevypadá jako primárně komerční film, sepsali John Boorman a Todd Komarnicki.