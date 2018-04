Stanislav Dvořák, Novinky

Slavný režisér Danny Boyle, který má za sebou kultovní Trainspotting, Mělký hrob nebo Milionáře z chatrče, by měl natočit hudební komedii podle scénáře Richarda Curtise, autora známého trháku Láska nebeská. Projekt zatím nemá oficiální název.

Server The Daily Mail tvrdí, že bude o člověku, který se probudí a zjistí, že je už jediný na světě, kdo si pamatuje písničky Bealtes. Ed Sheeran možná bude ve filmu zpívat i hrát, spekuluje se, že píše i vlastní hudbu, ačkoliv zatím jde o nepotvrzené zvěsti. Hudba Beatles ve filmu zazní určitě.

Ed Sheeran v minulosti napsal jednu píseň do Hobita a měl krátký „štěk“ v seriálu Hra o trůny, profesionální herec to ale není. Vedle něj by se měli objevit třeba Himesh Patel, Lily Jamesová a Kate McKinnonová. Reálně by se mělo točit v létě 2018, přičemž se Boyle ještě současně připravuje na bondovku, jež se nezačne natáčet dříve než koncem roku.